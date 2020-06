Regionali, Salvini: “Altieri sarà il vicepresidente”

ANDRIA – Nuccio Altieri sarà il vice di Raffaele Fitto, in caso di vittoria del centrodestra alle prossime regionali. L’investitura ufficiale arriva dal leader della Lega Matteo Salvini.

“Sì – assicura il leader del Carroccio – Altieri ha una esperienza e ha anche avuto l’umiltà e la generosità, nonostante la Lega sia il primo partito in Italia e in Puglia, di fare un passo a lato nel nome della Puglia e del centrodestra. Quindi verrà riconosciuto questo spirito di costruzione”.

Salvini è arrivato in treno a Barletta, ha poi fatto tappa ad Andria accanto al candidato sindaco della città. La prossima tappa sarà Bari per lanciare la campagna elettorale proprio delle regionali. Ma – dice – nessuna polemica per il fatto che non sarà quella l’occasione per la prima uscita ufficiale con il candidato presidente, Raffaele Fitto. “Abbiamo 3 mesi per essere insieme, quindi ci saremo – assicura l’ex ministro -. Ci saremo e vinceremo insieme”. “Abbiamo riunito il centrodestra dopo 15 anni di divisioni e questo è un grande merito della Lega – continua -. Abbiamo messo gli interessi dei pugliesi e dei campani prima degli interessi di partito. Non vedo l’ora che arrivi settembre perché Emiliano in Puglia e De Luca in Campania, ne hanno combinate troppe sulla pelle dei loro cittadini. Vogliamo occuparci di sanità, cultura, trasporti, scuola. Sono felice”.

Ad accogliere Salvini, oltre ai classici cori dei sostenitori, anche un gruppo di contestatori ai quali, dal palco, ha risposto così: “E’ questione di educazione. Qua ci sono mamme e papà che hanno fallito nel loro progetto educativo. Vi meritate la Azzolina e la Bellanova, come ministri”.