Aeroporto del Salento: Alitalia riprende i voli per Milano-Malpensa e Fiumicino

SALENTO-Il primo di luglio è il giorno in cui Alitalia riaccenderà i motori sulle piste brindisine con due voli per Milano. Lo ha annunciato ufficialmente Aeroporti di Puglia. A riprendere sarà il collegamento dall’aeroporto del Salento con Milano Malpensa con due frequenze giornaliere. L’attivazione del nuovo volo, si aggiunge a quanto già precedentemente annunciato dalla compagnia di bandiera. Orari e arrivi diversificati quindi e sicuramente una maggiore comodità per i passeggeri:

Da MILANO MALPENSA: Partenza alle 9.00 e arrivo a Brindisi alle 10.40; Partenza alle 14.00 e arrivo a Brindisi alle 15.40.

Da BRINDISI: Partenza ore 11.25 arrivo a Milano Malpensa alle 13.05; Partenza ore 17.40 arrivo a Milano Malpensa alle 19.20.

Resta inoltre confermata, al momento, una sola frequenza giornaliera da/per Roma Fiumicino:

DA BRINDISI: Partenza alle 19.20 arrivo a Roma Fiumicino alle 20.30. DA FIUMICINO: Partenza alle 17.25 arrivo alle 18.35.