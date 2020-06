Bollettino Covid: nessun nuovo caso in Puglia

SALENTO- Covid, il bollettino regionale delle ultime 24 ore non registra alcun nuovo caso in Puglia su 2.790 test effettuati. Purtroppo c’è stato un decesso in provincia di Bari. 177 sono i casi attualmente positivi in tutta la Regione.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.529 così divisi:

1.491 nella provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

659 nella Provincia di Brindisi;

1.170 nella Provincia di Foggia;

520 nella Provincia di Lecce;

280 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 24-6-2020 è disponibile al link:

http://rpu.gl/HwlPR