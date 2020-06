SALENTO- Su 2.658 test effettuati sono risultati positivi, secondo il bollettino di oggi, due casi: 2 residenti in provincia di Foggia. Sono stati anche registrati due decessi: 1 in provincia Bat e 1 in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono 3.797 i pazienti guariti. 190 sono i casi attualmente positivi.