Troppo Milan per il Lecce incerottato. Termina 4 a 1 per i rossoneri

LECCE – Dopo oltre tre mesi senza calcio al Via del Mare arriva il Milan di Pioli. Si ricomincia dunque, dalla 27^ giornata, dopo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ma per il Lecce c’è un’altra emergenza sanitaria e riguarda l’infermeria piena perché oltre allo squalificato Donati, Liverani deve fare a meno di Barak, Dell’Orco, Deiola, Farias e Majer infortunati ai quali si aggiunge la distorsione alla caviglia che Lapadula patisce durante la gara.

Dopo un primo tempo in cui i salentini reggono nonostante il gol subito da Castilejo al 26°, nella seconda frazione raggiungono prima il pareggio su rigore con Mancosu per un fallo di Gabbia su Babacar, e poi subiscono la goleada: in gol Bonaventura, Rebic e Leao. Termina 4 a 1 per i rossoneri.

Un inizio veramente scioccante per i giallorossi che devono subito raccogliere i cocci e sperare di recuperare qualcuno degli infortunati per la gara di venerdì con la Juventus altrimenti sarà veramente dura affrontare i bianconeri.

Il Lecce è apparso ha concesso molto alla squadra di Pioli ed è apparsa anche in ritardo di condizione, c’è da dire però che i rossoneri avevano già giocato in Coppa. Una serie di concause ma nessun alibi per i salentini che devono subito rimettersi in piedi.

PRIMO TEMPO – Pioli senza Musacchio, Leo Duarte e Ibrahimovic schiera un il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, In difesa Conti a destra, Theo Hernández a sinistra, al centro Kjaer e Romagnoli, Kessié e Bennacer in mediana e sulla trequarti Castilejo, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle dell’unica punta Rebic.

Liverani senza Donati squalificato e Barak, Dell’Orco, Deiola, Farias e Majer infortunati manda in campo con il 4-3-2-1 Gabriel tra i pali, a destra Rispoli, Lucioni e Meccariello centrali e Calderoni a sinistra; centrocampo con Petriccione, Tachtsidis e Mancosu, sulla trequarti Falco e Saponara con Lapadula in avanti.

Arbitra il sig. Paolo Valeri della sez. Roma 2.

Si gioca subito a viso aperto ed entrambe le difese sembrano vacillare; Falco da una parte e Rebic dall’altra si muovono bene sulla sfera.

Prima azione pericolosa è del Milan al 14° con Castilejo ma il suo tiro è smorzato in corner da Tachtsidis; sugli sviluppi palla ancora in angolo. Batte Calhanoglu, sfera a Bonaventura, tiro da distanza ravvicinata, miracolo di Gabriel. E al 17° grande ripartenza del Milan con conclusione di Castilejo ma Gabriel è ancora attento e para.

Lecce in difficoltà.

Al 20° tiro da fuori di Kessié e Gabriel dice ancora di no. Ripartenza del Lecce, Lapadula fa viaggiare Rispoli che però viene messo giù da Hernandez.

I giallorossi iniziano ad uscire meglio.

Al 23° Lapadula cade male e la caviglia si gira. Lecce momentaneamente in 10 uomini. Poi rientra l’attaccante di Torino.

Al 25° buon diagonale di Hernandez e Gabriel para a terra.

E passa appena un minuto e il Milan sblocca la gara; a battere Gabriel è Castilejo su cross di Calhanoglu che anticipa anche Bonaventura.

Al 35° ripartenza Lecce: Saponara cede a Petriccione che viaggia poi cede a falco che prova la conclusione ma Bennacer

Al 36° gol annullato al Lecce: Meccariello la mette dentro ma il guardalinee alza la bandierina, controllo in sala video: e fuorigioco confermato.

Al 40° cambio nel Milan: fuori Kjaer infortunato dentro Gabbia.

Al 45° Petriccione prova dalla lunga distanza con la sfera che termina fuori; allo scadere Lapadula calcia di poco fuori a causa del fastidio alla caviglia ed è costretto a lasciare il campo

Dopo 4 minuti di recupero tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO – Il Lecce rientra con Babacar al posto di Lapadula uscito per una distorsione alla caviglia.

Al 49° giallo a Lucioni per un fallo su Rebic.

Al 51° Lecce pericoloso: Saponara sfugge a Kessié la mette in mezzo e Babacar sbaglia di pochissimo.

Le squadra si allungano col passare dei minuti ed i giallorossi fraseggiano discretamente.

Al 53° Gabbia atterra Babacar e per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto Mancosu al 54° ed è gol. 1-1 e palla al centro.

Nono gol per il capitano del Lecce che dopo aver castigato Juventus e Inter, segna anche al Milan.

La gioia però dura poco.

Passa meno di un minuto e Bonaventura riprende una respinta di Gabriel e la mette dentro, riportando in vantaggio il Milan.

E al 57° Rebic in contropiede tutto solo batte Gabriel e fa tris.

Al 65° Mancosu batte una punizione da buona posizione ma Bennacer rimpalla in corner. Il Lecce si impegna, non si arrende, lotta, ma le assenze si fanno sentire così come si fa sentire la fatica dopo oltre tre mesi di stop.

Al 68° doppio cambio nel Milan: fuori Castilejo e Rebic dentro Saelemaekers e Leao.

Al 72° devastante Leao che salta e batte Gabriel e cala il poker.

Il Lecce non vuole arrendersi ma c’è troppo Milan in campo e molti giocatori fuori per il Lecce, è una serata no, non basta la buona volontà per fare punti ma servono gli uomini sani e non l’infermeria piena.

Sarà difficilissimo per Liverani gestire la gara di venerdì a Torino con la Juventus.

Al minuto 86 cambio nel Milan escono Kessié e Bonaventura ed entrano Paquetà e Biglia.

Il Lecce risponde con Vera e Shakhov al posto di Saponara e Mancosu.

La partita scivola via e per i salentini è una sconfitta veramente pesante.

IL TABELLINO LECCE-MILAN 1-4 LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu (86° Shakhov); Falco, Saponara (86° Vera) ; Lapadula (46° Babacar). A disposizione: Vigorito, Chironi, Radicchio, Paz, Rossettini, Babacar, Colella Maselli. Allenatore: Fabio Liverani MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer (40° Gabbia), Romagnoli, Hernandez; Kessié (86° Paquetà), Bennacer; Castillejo (68° Saelemaekers), Bonaventura (86° Biglia), Calhanoglu; Rebic (68°Leao). A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Calabria, Colombo, Krunic, Laxalt, Maldini. Allenatore: Stefano Pioli. ARBITRO: sig. Paolo Valeri della sez. Roma 2 ASSISTENTI: sig. Giorgio Perretti della sez. di Verona e sig. Stefano Liberti di Pisa; IV uomo sarà sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta, in sala video il sig. Daniele Doveri della sez. Roma 1 (VAR) e il sig. Valentino Fiorito (AVAR) della sez. di Salerno. MARCATORI: 26° Castilejo (M), 54° su rig. Mancosu (L), 55° Bonaventura (M), 57° Rebic (M), 72° Leao (M) AMMONITI: 49° Lucioni (L), 64° Gabbia (M).

M.C.