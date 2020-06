Dior sceglie ancora Lecce: sfilata in Piazza Duomo il 22 luglio

LECCE- La sfilata Cruise di Christian Dior a Lecce si farà. Nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Lo ha appena annunciato in conferenza stampa Piero Beccari, presidente e CEO di Christian Dior Couture “, ma sarà un vero show. L’appuntamento è per il 22 luglio.

“Lecce e la Puglia, la loro bellezza, la loro cultura e tradizione, potranno farsi apprezzare, conoscere e ammirare da tutto il mondo. Grazie a Piero Beccari, a Mariagrazia Chiuri, a Monsignor Michele Seccia- commenta il sindaco di Lecce Carlo Salvemini– Questo straordinario risultato, che arriva dopo mesi di lavoro e passione, è una dichiarazione d’amore per la nostra città, oltre ogni difficoltà. Il più potente spot di promozione che la Puglia, il Salento, Lecce potessero immaginare è divenuto realtà”.

“Un’occasione straordinaria per la città e per l’intero Salento, in un momento storico in cui tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che si ritorni a parlare del nostro Paese e della nostra regione, promuovendone a livello mondiale bellezza, ricchezza e cultura” afferma il vice sindaco Alessandro Delli Noci sulla sua pagina Fb.

Soddisfatto anche l’arcivescovo di Lecce Michele Seccia: “L’evento mondiale che la ‘Christian Dior’ ha riprogrammato in Piazza Duomo per il prossimo 22 luglio può rappresentare per il nostro territorio, fortemente penalizzato dal punto di vista socioeconomico dall’emergenza sanitaria, un forte segnale di speranza per la nostra gente e una spinta sostanziosa per far ripartire il turismo nel Salento.Come ho già comunicato ai responsabili della Casa di moda, ribadisco che ognuno di noi dovrà fare la propria parte per rilanciare l’immagine della città e il suo tessuto economico, oggi in grande affanno. Superata, infatti, la fase più critica dell’emergenza sanitaria, ora vi è estremo bisogno di contribuire alla ripartenza delle piccole economie delle famiglie: i nuovi poveri sono in continuo aumento. È a loro che penso da pastore, soprattutto a quei nuclei familiari e a quelle aziende che attendono la bella stagione con i suoi flussi turistici per potersi garantire un dignitoso sostentamento. Sono certo – ha affermato – che la ‘Dior’ utilizzerà tutti gli strumenti possibili per promuovere a livello internazionale questa splendida terra, le sue tradizioni e le sue potenzialità, sostenendone così il rilancio a vantaggio di tutti i lavoratori. Piazza Duomo – con l’antica Cattedrale, l’Episcopio e il Palazzo dell’Antico Seminario, insieme con Santa Croce e con tutti gli altri splendidi monumenti barocchi, rappresentano il biglietto da visita della nostra città. La vetrina mondiale che, insieme ad altre iniziative collaterali ‘Dior’ ci offrirà, rappresentano un prezioso contributo alla nostra rinascita”.