Bollettino Covid: 5 nuovi casi tra Foggia, Bari e Brindisi. Due i decessi

SALENTO- Nel bollettino delle ultime 24 ore sono stati registrati 1.834 test e sono risultati positivi 5 casi: 3 casi residenti in provincia di Foggia, 1 caso residente in provincia di Bari, 1 residente in provincia di Brindisi. Sono stati registrati anche due decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 160.662 test. Sono 3.765 i pazienti guariti. 220 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.525