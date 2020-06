Accordo chiuso: Fitto candidato, domani l’ufficialità ma nessuno conferma

ROMA – Tavoli e tavoli di Centrodestra per trovare la quadra. 15 giorni fa anticipammo accordo sul nome ora potrebbe giungere la conferma





Che non sarebbe stata una partita semplice lo si sapeva anche per la complessità di un accordo tra tre partiti, Forza Italia-Lega e Fratelli d’Italia, in corsa non solo per la Puglia ma complessivamente per una serie di appuntamenti elettorali che chiameranno alle urne regioni e comuni, in quello che sarà l’alection Day del prossimo settembre od ottobre, dubbio perché ancora non è stato definito nulla di certo se non l’ipotesi del 20 settembre. 24 ore fa sembrava nuovamente tutto in alto mare quanto anticipatovi i primi di giugno rispetto all’accordo per indicare Raffaele Fitto candidato Presidente sfidante di Emiliano e compagni. Nelle ultime ore sembrerebbe ribadita la nostra anticipazione a conferma che la Puglia potesse esser stata già definita ma messa in dubbio per una tattica per riempire altre caselle elettorali. Nelle ultime ore nuovamente il via libera sul nome dell’eurodeputato con l’ufficialità prevista nelle prossime ore assieme agli altri protagonisti della futura tornata.

Di certo, il Centrodestra, ha compreso che dopo la gestione della pandemia non possa lasciare molti altri giorni , agli uscenti del Centrosinistra, per una campagna elettorale da loro iniziata già da un po’ di mesi. La prima domenica estiva sarà il giorno caldo della scelta? Ad ore la conferma di questo anche per la Puglia