Usura ed estorsione, arrestato 58enne leccese

SALENTO- La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare e un decreto di sequestro preventivo, per un valore di circa 400 mila euro, nei confronti di tre persone accusate di usura ed estorsione ai danni di 9 imprenditori operanti in diverse Regioni (tra cui Campania, Toscana, Lombardia e Veneto).

Tra gli arrestati figura anche un salentino: Giancarlo Vestiti, 58enne di Lecce accusato di usura aggravata ed estorsione in concorso. Stando a quanto emerso, lui insieme agli altri arrestati avrebbero erogato prestiti usurari per oltre 3 milioni di euro a diversi operatori economici in stato di necessità con interessi fino al 275% .

Le fiamme gialle hanno eseguito inoltre il sequestro di denaro e immobili per un importo di circa 400mila euro. In corso a Napoli e Milano altre perquisizioni presso le abitazioni e le sedi aziendali utilizzate dagli indagati.