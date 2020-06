Caso Covid Cardiochirurgia, tamponi negativi per personale e paziente

LECCE- Il paziente risultato positivo è ora senza contagio. L’uomo, risultato positivo al Covid-19 prima delle dimissioni dal reparto – evento che aveva portato ieri sera al blocco dei ricoveri – è risultato infatti nuovamente negativo nel tampone effettuato durante la notte.

Nella giornata di domani, verrà sottoposto a ulteriore tampone che sarà inviato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, per la coltivazione in vitro al fine di verificare l’eventuale crescita virale. Gli altri pazienti ricoverati nel reparto, tutti in stanza singola, sono stati sottoposti al tampone e sono tutti negativi. Così come negativi sono i 23 operatori sanitari che nei giorni scorsi hanno avuto contatti più ravvicinati con il paziente.