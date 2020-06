Mrs, passaggio del testimone a Collepasso: Fabrizio Mastrogiovanni nuovo coordinatore

COLLEPASSO- Passaggio del testimone alla guida del Coordinamento cittadino del Movimento Regione Salento di Collepasso dove Fabrizio Mastrogiovanni prende il posto di Gino Mastria, fedelissimo del Movimento Regione Salento che assume la delega al Sociale sia cittadina che del Dipartimento Provinciale. Mentre Fabrizio Mastrogiovanni entra anche a far parte del Dipartimento Provinciale Artigianato, a presentarlo è il Coordinatore provinciale Leonardo Lanzilao:“Fabrizio Mastrogiovanni prende il posto di Gino Mastria, ottimo Coordinatore e fedele militante che continuerà a dare un forte contributo nella sua nuova veste. Entrambi su indicazione del Presidente Paolo Pagliaro entrano a far parte anche dei dipartimenti Agricoltura, Mastrogiovanni, e Sociale Mastria che assume anche la delega al Sociale per Collepasso. Siamo una grande famiglia che sta crescendo proprio grazie ai suoi militanti che ogni giorno lavorano sodo per portare avanti i nostri innumerevoli progetti. Fabrizio Mastrogiovanni è una persona stimata da tutti, da sempre impegnato nel sociale, amante del mondo della cultura e del teatro e forte difensore del mondo dell’artigianato che sicuramente saprà promuovere. Un enorme ringraziamento a Gino Mastria ed i migliori auguri di buon lavoro a Mastrogiovanni per il suo nuovo percorso”.

“Ringrazio Leonardo Lanzilao e tutto il direttivo per questa opportunità. Voglio ringraziare in modo particolare il Presidente Paolo Pagliaro, persona che stimo; ho subito deciso di sposare questo progetto proprio perché Paolo Pagliaro ha una storia da raccontare e tante ancora da scrivere per questo nostro Salento.

Inizio in modo propositivo ed ho già degli obiettivi che mi sono prefissato nel solo interesse di questa bellissima realtà politica. Il Movimento Regione Salento è il contenitore ideale dove un salentino che ama la sua terra può spendersi con spirito di servizio. Grazie a tutti e guardiamo avanti”. Queste le parole di Fabrizio Mastrogiovanni.