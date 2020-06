TARANTO – Il primo concerto in piazza post lockdown a Taranto sarà dedicato agli operatori sanitari, gli eroi della lotta al covid in Puglia. Ad esibirsi lunedì, sulla rotonda del lungomare, saranno Albano Carrisi, Renzo Rubino e il tenore Gianluca Terranova. In platea ci saranno 200 ospiti selezionati tra medici, infermieri e i protagonisti in prima linea dell’azione di contrasto e contenimento della pandemia.