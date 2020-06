Bollettino Covid, solo un nuovo caso a Brindisi

SALENTO- Sui 2461 test effettuati nelle ultime ore per l’infezione da Covid-19, è stato registrato un solo caso positivo ed è in provincia di Brindisi. E’ stato invece registrato un decesso in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 135625 test. 3.373 i pazienti guariti. 613 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4512 così divisi: 1488 nella Provincia di Bari (un caso di ieri è stato eliminato dal database); 380 nella Provincia di Bat; 654 nella Provincia di Brindisi; 1116 nella Provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto. 28 attribuiti a residenti fuori regione.