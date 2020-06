Fitto Vs Emiliano? Accordo unitario sul tavolo romano, ma tutto rinviato a lunedì

BARI – Sondaggi ed unità d’intenti potrebbero indicare Fitto candidato del centrodestra in Puglia, ma occorre un accordo complessivo. Lunedì forse l’ultimo round. Con Emiliano ci sarà Vendola.

Sarà la prossima settimana quella definitiva anche perché, parallelamente, si potrebbe capire la reale data per le elezioni regionali in Italia.

I sondaggi commissionati dal Centrodestra hanno convinto il tavolo romano, in modo unitario, a dover convergere su un nome e c’è chi da per certa la scelta . Se swg dava il vantaggio del centrodestra al di là del nome, Fitto-Giorgino o Altieri, per altri due istituti, da Noto a Emg Acqua, la vittoria netta, su Emiliano, ci sarebbe solo con il nome dell’europarlamentare.

Una differenza secondo i sondaggisti incolmabile per l’uscente, se la competizione sarà con Fitto. Per la Puglia non ci sarebbero problemi pur rimanendo il nodo Campania per cui ufficializzare tutto nei prossimi giorni.

Il braccio di ferro, un po’ ovunque, sarebbe tra Lega e Fratelli d’Italia. Ma nella Regione espropriata al centrodestra ben 15 anni, c’è’ chi giura che si ricomincerebbe proprio dall’ex. L’unico in grado di staccare almeno di 5/6 punti percentuali il magistrato già sindaco di Bari.

Dalla loro, i leghisti, consci di essere il reale partito dei voti, non demorderebbero comunque sul nome di Altieri.

L’emergenza Covid, sempre secondo i sondaggi, avrebbe fatto acquisire a Michele Emiliano solo l’avallo, con i suoi uomini, di colui che riuscì a battere Fitto e cioè Niky Vendola. Ultimi tentativi romani anche per il Centrosinistra rispetto ad un’ipotesi avanzata da Franceschini, ma discussa a palazzo Chigi, sulla possibilità di un unico candidato presidente tra Pd e 5 stelle nelle regioni chiamate al voto.

Se Vendola servirà ad Emiliano per smussare le divergenze grilline in Puglia lo si vedrà, per ora le minacce di frattura del Centrosinistra hanno trovato la soluzione con l’accordo Michele/Niky.