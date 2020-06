Consiglio regionale, prima seduta post Covid: ok alla “battaglia del Primitivo”

BARI- La Regione parte attiva nella difesa dei diritti dei produttori pugliesi di vino Primitivo, per impedirne l’inserimento nella produzione Igp siciliana. È il contenuto della mozione presentata dai consiglieri Luigi Morgante e Giuseppe Turco e approvata a maggioranza, con la non partecipazione al voto dei consiglieri del M5S.

Il Consiglio regionale, dunque, è tornato a riunirsi nella tarda mattinata nella prima seduta plenaria “in presenza” a Bari, con i consiglieri che, per poter rispettare le distanze, hanno trovato posto anche negli spazi solitamente occupati dal pubblico, non ammesso ad assistere.

La “battaglia del Primitivo” è stata scatenata dalla autorizzazione da parte della Regione Sicilia alla coltivazione sul territorio regionale di diverse qualità di vite, tra cui appunto il Primitivo. La mozione approvata prevede anche l’impegno della Regione a impedire che questa cultivar tipica dell’area di Manduria e del Salento possa essere presentata nelle descrizioni secondarie di etichette riferite a vini rossi senza vitigno a DOP e IGP provenienti da altre regioni italiane.

Il Consiglio si è aperto con un minuto di raccoglimento per tutte le vittime del Covid-19 e per ricordare ex consiglieri nel frattempo scomparsi: tra loro anche Loris Fortunato, protagonista della storia politica del Partito Comunista leccese ed ex sindaco di San Pietro in Lama, e Piero Manni, figura storica della sinistra radicale pugliese.