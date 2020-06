Sondaggio Swg spaventa Emiliano e FdI, con Altieri Lega primo partito

PUGLIA- La gestione dell’emergenza covid non aiuta il Centrosinistra. L’opposizione al 43% contro il 39 di Emiliano, questo il risultato di un sondaggio Swg

Se si voterà il 13 o il 20 settembre non è ancora un dato acquisito ma per la Regione Puglia è iniziata la corsa per il dopo Emiliano o per la conferma di questo. Seppur la percentuale risulti migliore rispetto ai dati di qualche mese fa, l’esito sarebbe scontato stando ad un sondaggio voluto dalla società Swg, non certamente di area centrodestra, e da quanto rivelato dal portale affaritaliani.it

Emiliano, con la sua troupe, raggiungerebbe il 39% dei consensi contro un 43% del centrodestra a guida Altieri. Ciò che maggiormente fa riflettere sarebbe, pur se il quotidiano online diretto da Angelo Maria Perrino non lo evidenzia numeri alla mano, la percentuale di voti dei singoli partiti della coalizione da 15 anni all’opposizione. Secondo Swg in Puglia il primo partito non sarebbe ne Forza Italia, un tempo locomotiva, ne fratelli d’italia che seppur in crescita costante nel Paese, pur avvalendosi dell’alleanza con il partito di Fitto, sarebbe sotto la Lega di Salvini. Ad avvalorare il dato della Swg la percentuale complessiva della coalizione con il nome di Altieri proposto dalla Lega e che, in tal caso, smonterebbe le tesi di qualche esponente interno degli altri partiti della coalizione secondo cui il nome del mezzobusto di Rai 1, Giorgino, o dell’eurodeputato Fitto le chances sarebbero maggiori.