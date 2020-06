Lecce: notti magiche, subito Milan e Juve, poi Samp e il 19 luglio il Genoa

LECCE – Il mondo del calcio italiano prova a lasciarsi alle spalle il Covid-19 e apparecchia la tavola degli italiani di fronte alle televisioni con 124 gare che si giocheranno in 43 giorni, dal 20 giugno al 2 agosto. Confermate le tre fasce orarie e cioè 17:15, 19:30 e 21:45, solo 8 partite saranno disputate nella fascia pomeridiana e mai a Cagliari, Lecce e Napoli.

Il Lecce di Liverani che ha 25 punti in classifica deve pigiare forte sull’acceleratore immediatamente per cercare di staccare il Genoa o comunque lasciarsi tre squadre dietro; in 12 gare servono 15 punti per la matematica e per ancorarsi a questa serie A conquistata con merito e giocata fino allo stop con onore.

I giallorossi riprendono il cammino dalla 27^ giornata, lunedì 22 giugno contro il Milan al Via del Mare alle ore 19:30, mentre per la 28^ giornata saranno impegnati a Torino contro la Juventus venerdì 26 giugno alle ore 21:45.

Lecce-Sampdoria si incroceranno mercoledì 1 luglio alle ore 21:45 per il 29^ turno ed è uno scontro diretto che potrebbe incidere molto sull’esito finale; dopo appena tre giorni, sabato 4 luglio i giallorossi faranno visita al Sassuolo alle ore 19.30 ed il martedì successivo, il 7 luglio, al Via del Mare arriva, alle 19:30, la Lazio lanciata verso le posizioni più ambite. Al termine ci sarà qualche ora in più di respiro per i ragazzi di Liverani che scenderanno in campo a Cagliari domenica 12 luglio. Dopo appena 72 ore sfideranno la Fiorentina al Via del Mare, mercoledì 15 luglio alle ore 21:45, mentre la battaglia sportiva più importante, guardando l’attuale classifica sarà quella di domenica 19 luglio alle ore 19:30 contro il Genoa fuori casa, in una gara che potrebbe avere il sapore dello spareggio e dopo tre giorni, mercoledì 22 luglio alle ore 21:45, fischio d’inizio nel Salento con il Brescia.

Cinque gare alle 19:30 e quattro alle 21:45 e dunque miss Lecce dovrà sfilare in abito da sera per conquistare la permanenza in A.

Gli orari delle ultime 3 giornate, in cui il Lecce affronterà Bologna e Udinese fuori casa e chiuderà al Via del Mare con il Parma, saranno resi noti in seguito ma si può già capire quanto sia difficile e massacrante dover giocare a distanze così ravvicinate ma non si può fare altrimenti per cercare di finire sul campo questo torneo, il più anomalo di sempre.

Per adesso quel pallone rimbalzerà in stadi vuoti dove a far rumore sarà la voglia di tornare alla normalità, si discuterà per molto tempo su questo nuovo inizio ma tra pro e contro anche un gol, un bel gol con la sfera che si infila nel sette capace di pulire le ragnatele può diventare un nuovo inizio.

Ecco di seguito il calendario del Lecce dalla 27^ fino alla 35^ giornata con gli orari e le piattaforme che trasmetteranno le gare in diretta: • 27^ GIORNATA: Lecce-Milan lunedì 22 giugno, ore 19:30 – SKY • 28^ GIORNATA: Juventus-Lecce venerdì 26 giugno, ore 21:45 – SKY • 29^ GIORNATA: Lecce-Sampdoria mercoledì 1 luglio, ore 21.45 – DAZN • 30^ GIORNATA: Sassuolo-Lecce sabato 4 luglio, ore 19.30 – SKY • 31^ GIORNATA: Lecce-Lazio martedì 7 luglio, ore 19.30 – SKY • 32^ GIORNATA: Cagliari-Lecce domenica 12 luglio, ore 19.30 – SKY • 33^ GIORNATA: Lecce-Fiorentina mercoledì 15 luglio, ore 21.45 – DAZN • 34^ GIORNATA: Genoa-Lecce domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY • 35^ GIORNATA:Lecce-Brescia mercoledì 22 luglio, ore 21.45 – SKY

M.C.