Aeroporto di Brindisi: si vola per Lombardia, Veneto e Francia

BRINDISI- In attesa di buone notizie anche da Ryanair, che dovrebbe riprendere a servire molte rotte tra fine giugno e i primi di luglio, il low-cost riprende a volare da e per l’Aeroporto del Salento con EasyJet. Aeroporti di Puglia ha infatti comunicato in mattinata che la compagnia britannica tornerà a collegare gli aeroporti di Bari e Brindisi con la quasi totalità delle destinazioni già programmate per l’estate 2020 e il cui avvio era stato sospeso a causa dell’emergenza Covid-19. In particolare le rotte ripristinate sono: da Brindisi per Basilea dall’1 luglio; Milano Malpensa dall’1 luglio; Parigi Orly dal 22 luglio e Venezia dal 2 luglio. Questi voli si aggiungono a quelli già annunciati la settimana scorsa da Brindisi per Ginevra dal 16 giugno.