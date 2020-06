Gli agricoltori al Ministro Bellanova: “Ecco i 10 punti per ripartire”

SALVE – Si è tenuto a Salve il faccia a faccia tra il Ministro all’Agricoltura Teresa Bellanova e gli agricoltori CIA del territorio. A lei è stato consegnato un decalogo senza il quale escludono ogni tipo di ripartenza.

Le 10 priorità sono: lavoro in agricoltura, reddito per le imprese, nuovo sistema di assicurazioni e interventi in seguito alle calamità naturali, e poi fauna selvatica, sicurezza nelle campagne, cambiale agraria, agriturismo, xylella, latte bufalino e pensioni agli agricoltori.

“Ben venga la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità -hanno esordito gli agricoltori- a condizione però che chi decide di non aderirvi non sia considerato un delinquente. Il caporalato e lo sfruttamento vanno contrastati con forza, aiutando le imprese agricole ad avere strumenti contrattuali adeguati, giusti e flessibili. Serve inoltre la costruzione di un equilibrio virtuoso che ponga fine alla sproporzione tra i prezzi da fame concordati ai produttori e i rincari nei supermercati.

In tema calamità naturali, dritti al punto: la proposta è quella di costituire un fondo assicurativo per le aziende agricole, in parte coperto dalla fiscalità generale e in parte dai fondi del Psr. Il sistema assicurativo deve essere inoltre più accessibile.

Sul fronte sicurezza, la richiesta è quella di programmare presidi delle Forze dell’ordine anche nelle zone rurali.

Per quanto riguarda gli agriturismi, infine, servono aiuti per sostenerne la riapertura e il rilancio. C’è preoccupazione, inoltre, per l’avanzamento della Xylella verso il Nord della Puglia. “Gli olivicoltori sono stati lasciati da soli ad affrontare i danni causati dal batterio – hanno rimarcato – è fondamentale che nel 2020 gli aiuti promessi arrivino davvero. Il documento si chiude con la crisi della filiera del latte bufalino e le pensioni minime percepite dagli agricoltori in pensione.