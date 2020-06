Covid, 4 contagi e 2 decessi tra Bari e Foggia. Salento ancora graziato

LECCE – Il bollettino regionale di oggi restituisce ancora una volta un quadro positivo per le tre province salentine, dove nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi di contagio da Covid o decessi. In tutta la Puglia, invece, su 998 test effettuati, sono risultati positivi 4 soggetti: tre nel Barese e 1 nel Foggiano.

Sono stati registrati anche 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 119.650 test.Sono 2.837 i pazienti guariti. 1.155, invece, sono i casi attualmente positivi.