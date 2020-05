Pagliaro: “Chiedo alla Regione attenzione per i Noleggi con Conducente così come hanno fatto altre Regioni”

SALENTO- La domanda è sempre una: perché? Perché la Regione Puglia continua a dormire di fronte ai reali problemi di determinate categorie e lascia da soli i lavoratori che con queste misure dovute al lockdown sono in serie difficoltà? Lo chiede in una nota Paolo Pagliaro. Perché la Regione Puglia -continua- a differenza di altre regioni non ha predisposto un provvedimento per venire incontro alle esigenze dei cosiddetti NCC e cioè degli operatori del Noleggio con Conducente: Bus vetture e natanti. Perché se Campania, Sicilia, Piemonte, Lazio e Friuli Venezia Giulia hanno pensato a queste categorie la Puglia deve dimenticarsene?

Lo faccia Emiliano, pensi subito ad una delibera che dia almeno 800 euro al mese a fondo perduto a queste persone che hanno dovuto spegnere totalmente le loro macchine e adesso per ripartire hanno bisogno di liquidità, cerchiamo di capire che le loro perdite sono stante ingenti; si muova la Regione e la smetta di fare spallucce di fronte alla realtà. Dunque, sia predisposto un aiuto a fondo perduto da estendersi al periodo aprile, maggio e giugno per dare la possibilità di iniziare a fatturare a questi onesti lavoratori. È un atto di attenzione verso queste persone che contribuiscono in modo sostanziale ai bisogni del Paese ed è doveroso. Inoltre sia concesso un recupero delle accise sui carburanti per questo settore ed il blocco dei leasing ed i finanziamenti fino al 31 marzo. Caro Emiliano, nessuno deve rimanere da solo, ma non a parole, con i fatti -conclude Pagliaro- La Regione deve dare una mano a queste categorie che hanno bisogno di mettere in moto le loro vetture per ripartire.