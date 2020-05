Nuova violenta grandinata si abbatte sul Salento. Distrutti interi campi di verdure

SALENTO – Una nuova violenta grandinata si è abbattuta sul Salento a 24 ore di distanza dalla precedenza.

A Melpignano si è reso necessario l’intervento di un trattore per rimuovere dalle strade la grandine che sembrava neve.

Ma la peggio l’hanno avuta le coltivazioni tra Ruffano, Poggiardo, Torre Paduli e nel brindisino la zona di Latiano.

La grandinata ha distrutto intere coltivazioni di insalate angurie bietole cicorie sedano e piantine appena messe a dimora di melanzane e peperoni. In pochi attimi dei raccolti resta o nulla.

Un danno incalcolabile per un settore che da tempo sta tentando di resistere alla crisi. Di qui l’SOS lanciato da Coldiretti che chiede misure straordinarie. “L’assoluta mancanza di liquidità e le gravi situazioni debitorie che ne conseguiranno necessitano di interventi non riconducibili alle calamità ordinarie bensì a strumenti straordinari – afferma il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele – oltre a dare sollievo economico alle imprese agricole, dovranno prevedere urgenti opere di manutenzione per ripristinare il patrimonio produttivo, ricostruire le strutture aziendali e riprendere l’attività agricola”.

La tropicalizzazione del clima con ondate di caldo anomalo, per Coldiretti Puglia, seguite da precipitazioni violente, rischiano ormai ogni anno di incrinare l’andamento del settore agricolo pugliese.

“I continui sbalzi termici – aggiunge il presidente di Coldiretti Brindisi, Filippo De Miccolis – non giovano certamente al corretto andamento dell’attività agricola. Gli agricoltori si trovano a affrontare fenomeni controversi, dove in poche ore si alternano eccezionali ondate di maltempo a caldo fuori stagione. Ormai è statisticamente provata una anticipazione della maturazione di circa 20 giorni, azzerata in un momento a causa di una improvvisa grandinata o di un nubifragio”.