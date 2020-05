Esami di Stato per psicologi, farmacisti e biologi: regna l’incertezza

SALENTO- Oltre 6mila adesioni sulla pagina facebook “Proposte per riforma EdS psicologi e tirocinio post-lauream”. Un gruppo folto che conta condivisioni da tutta Italia ed anche dalla Puglia e dal Salento. La richiesta ad essere ascoltati è degli psicologi, ma anche di farmacisti e biologi della penisola che per quest’anno a causa della grave situazione di emergenza dovevano essere esentati dall’esame di stato , così come accaduto per i medici. Esame che sarebbe stato sostituito dalla valutazione del tirocinio professionalizzante. La questione è semplice: qualche giorno prima della discussione al Senato del Ddl 1774 l’emendamento volto ad eliminare, solo per quest’anno, l’esame di abilitazione a queste professioni, consentendo a coloro che si sono iscritti ai concorsi e hanno ricevuto valutazione positiva sul tirocinio di essere direttamente abilitati è stato ritirato dagli stessi Senatori che lo avevano proposto. Ritirato e trasformato in Ordine del Giorno che però non è stato ancora discusso.

L’opposizione giustifica il ritiro dalla supponibile bocciatura dell’emendamento . Dalla maggioranza fanno sapere di non aver pattuito nulla. Al di là dello scarica barile per i tanti esaminandi la situazione è insostenibile. Un esame che normalmente si svolge in più di tre mesi con prove intervallate da finestre temporali di più settimane adesso viene accorpato e svolto in un colloquio telematico di cui non si conoscono neppure le tempistiche