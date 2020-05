Aeroporto del Salento, il lento risveglio: dopo Ginevra anche Zurigo

BRINDISI- Dopo l’annuncio della ripresa del collegamento per Ginevra da parte di Easyjet, l’aeroporto del Salento si prepara a ripartire nel pieno dell’attività anche con un’altra tratta. Dal prossimo 13 giugno Swiss International Air Lines ripristinerà il collegamento Zurigo – Brindisi. In questa prima fase, il volo si articolerà su una doppia frequenza settimanale.

“La Svizzera – dichiara il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – rappresenta da sempre un mercato fondamentale per la Puglia, per il Salento e per tutta l’area del Sud Est del nostro Paese. Per questo motivo non può sorprendere che SWISS sia stata tra i primi vettori a comunicare la ripresa delle operazioni proprio sull’aeroporto di Brindisi.”