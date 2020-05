Regionali, Lega: la nostra è una proposta per l’unità del centrodestra

SALENTO- La candidatura di Nuccio Altieri alla presidenza della Regione come proposta per l’unità del centrodestra: così viene presentata dal partito della Lega per Salvini Premier l’indicazione del nome dell’esponente leghista, voluto dall’esecutivo regionale dopo varie assemblee provinciali e regionali con i propri iscritti.

Com’è noto, Fratelli d’Italia ha già indicato il suo candidato, l’europarlamentare leccese Raffaele Fitto. “E per contribuire a fare la migliore scelta – dice il senatore pugliese Roberto Marti – sarebbe utile che anche Forza Italia indicasse la propria proposta politica e il proprio candidato in Puglia. La sintesi definitiva sarà svolta nella migliore maniera dai leader nazionali”.

Si rimarca, ad ogni modo, la necessità di viaggiare uniti come coalizione.

“Per noi – aggiunge il deputato leghista Rossano Sasso – l’unità del centrodestra è un valore fondamentale, soprattutto dopo anni di divisioni in Puglia delle quali a noi, non esistendo nel panorama politico, nessuno può imputare nulla. Così come nessuno può imputarci di presentare una candidatura che i Pugliesi hanno già bocciato”. Un invito esplicito, dunque, a mettere “da parte nomi divisivi”.

“La Lega pugliese – aggiunge la deputata Anna Rita Tateo – ha scelto di fare il nome di Altieri perché ritiene opportuno avanzare proposte che possano portare contenuti utili al confronto tra leader nazionali che, di fatto, non è mai stato chiuso”.