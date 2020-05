Covid: 9 positivi in Puglia, 7 solo a Brindisi: “personale sanitario asintomatico”

BARI- Solo 9 casi in tutta la Puglia, ma ben 7 concentrati nel Brindisino. È quanto emerge dal Bollettino regionale Covid a fronte di 2036 test per l’infezione.

Di questi nuovi contagi, zero sono a Lecce, Taranto, Bat e Foggia, uno a Bari, uno è in corso di attribuzione e sette sono nel Brindisino, ma di questi solo tre risalgono alle ultime ore e riguardano tutti personale sanitario asintomatico di Brindisi, Mesagne e Torre Santa Susanna. Quattro i deceduti, di Bari, Brindisi, un residente fuori regione e di Lecce, dove le morti di positivi al Covid arrivano a quota 58 su un totale di 486 deceduti in tutta la Puglia. Restano 1.805 persone contagiate, 54 delle quali nel Leccese, meno della metà, dunque, del totale di 4448 positivi al Covid da febbraio ad oggi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è così diviso:

1.462 nella Provincia di Bari;

381 nella Provincia di Bat (un caso eliminato dal database);

651 nella Provincia di Brindisi;

1.135 nella Provincia di Foggia;

511 nella Provincia di Lecce;

278 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione;

2 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia.