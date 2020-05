Covid-19, solo 5 contagi in tutta la Puglia: 22 restano in rianimazione

SALENTO- Ad una settimana dall’avvio della fase 2 e alla vigilia della ripartenza massiccia dell’Italia, i dati relativi al Covid-19 in Puglia segnano un calo costante: il bollettino delle ultime 24 ore, segna solo cinque contagi su 1.424 test eseguiti. Tre di questi ricadono nella provincia di Brindisi (dove si contano complessivi 622 casi da febbraio), mentre ce ne sono zero a Lecce e a Taranto, ferme a 508 e 275 positivi dall’inizio dell’emergenza. Zero anche nella Bat, che resta a quota 382. Gli altri due nuovi contagi sono distribuiti tra Bari (totale 1.435 positivi) e Foggia (totale di 1.127).

Sono stati registrati 7 decessi (di cui 3 avvenuti ieri e 4 risalenti a giorni scorsi): uno nel Tarantino, uno nel Brindisino e 5 tra Barletta-Andria-Trani. Sono numeri che portano il dato complessivo delle morti a 470.

Dall’inizio dell’emergenza, invece, sono 1.892 i pazienti guariti e restano 2.017 positivi, la gran parte curati a domicilio, 284 ricoverati in ospedale e di questi 22 in rianimazione.

Intanto, l’U.S. Lecce fa sapere che sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti sui calciatori della squadra giallorossa. In attesa dell’adozione di protocolli definitivi per la ripresa in sicurezza anche degli allenamenti collettivi, infatti, la società ha posto in essere le attività di screening preliminari per atleti e staff. Dopo i test sierologi rapidi, ha effettuato nei giorni scorsi anche i tamponi, il cui risultato ha confermato, in queste ore, l’esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Nell’ottica di non gravare sulla disponibilità di test molecolari sul territorio, la società giallorossa provvederà ad una ulteriore donazione di tamponi all’Azienda Sanitaria Locale.