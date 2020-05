“Ss 275 dimenticata, che fine hanno fatto i fondi?”: insorgono i consiglieri provinciali

LECCE – Dopo i dubbi sul destino dei finanziamenti per la Statale 275 (Maglie-Leuca) sollevati dall’avvocato Pietro Quinto ai nostri microfoni, anche i consiglieri provinciali Tundo, Stabile, Longo, Martella e Oltremarini chiedono a Regione e Provincia chiarimenti sul futuro dell’opera che non è rientrata tra le 25 commissariate dal Governo per facilitarne la realizzazione.

“Che fine ha fatto quest’opera strategica di interesse nazionale che doveva completare il corridoio adriatico fino a Leuca, superando l’isolamento geografico del Sud Salento?” Chiedono i consiglieri. “E’ un interrogativo -incalzano- al quale dovrebbero dare risposta i rappresentanti dell’Ente Provincia e della Regione Puglia, facendosi carico della preoccupazione che il finanziamento dell’opera, risalente al 2003, possa essere venuto meno. Incombe, invece, un silenzio assordante da entrambi gli enti, incuranti, tra l’altro, che la Statale 275 non sia stata inclusa tra le 25 opere pubbliche commissariate per facilitarne la loro realizzazione. Di fatto non vi è alcun riferimento all’opera che interessa il Salento nella bozza di ben 767 pagine del decreto <<rilancio>> all’esame del Governo per rilanciare l’economia del Paese”.