Covid: 10 nuovi casi in Puglia. Zero a Lecce, 2 decessi a Brindisi

PUGLIA -Solo 10 nuovi casi di contagi Covid in più in tutta la Puglia nelle ultime 24 ore su 1.755 test effettuati.

Buone notizie per la provincia di Lecce che non ne registra nessuno. 1 nella provincia di Brindisi e 1 a Taranto, 7 a Bari e 1 a Foggia. Zero casi anche nella Bat. Sono 5 però i decessi: 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia.

La curva del contagio, che dal 24 febbraio ha raggiunto il suo picco tra il 31 marzo e il 2 aprile continua a scendere e si avvicina allo zero. Attualmente il totale dei casi positivi Covid nell’intera regione è di 4.337 . Nel Salento sono:

606 nella Provincia di Brindisi;

505 nella Provincia di Lecce;

272 nella Provincia di Taranto;

Le persone guarite sono 1460 , 128 solo nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati sono 365.

Dall’ospedale Perrino di Brindisi arriva la notizia del furto di reagenti necessari per i test sul Covid, e non è la prima volta che accade. Qualcuno li avrebbe sottratti durante la notte. Si tratta di 48 kit che si aggiungono ad altri 30 sottratti la scorsa settimana. Il responsabile del laboratorio Angelo Santoro ha presentato una denuncia ai carabinieri. Le ipotesi sono diverse: un atto di sabotaggio ai danni del laboratorio oppure un furto a fini di lucro per rivendere i reagenti in una fase di scarsità di kit sul mercato. Per far luce sulla vicenda la direzione generale della Asl ha chiesto al Prefetto di convocare il tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. L’incontro è stato fissato per giovedì 14 maggio.