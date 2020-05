Vino, Team Manager US Lecce: “Gruppo, staff e giocatori, tesoretto del Lecce”

LECCE – “Parlo a livello personale: vedevo gli STRISCIONI dei nostri tifosi, abbiamo visto anche quelli di altre tifoserie ed è un messaggio che è impossibile non condividere, nel senso che è stata una tragedia, noi nel Salento siamo stati fortunati, la Lombardia invece è stata falcidiata dalle vittime. Io auspico che si ricominci solo per tornare alla normalità ma è impossibile dimenticare le vittime e quello che è accaduto, sfido chiunque a dimenticare questo periodo”.

Claudio Vino, Team Manager dell’Unione sportiva Lecce, è intervenuto nel corso di Lecce Channel su TeleRama, un pizzico di malinconia nelle sua parole ma poi guarda avanti:

“Siamo pronti all’eventuale ripresa degli allenamenti di gruppo, ci siamo già organizzanti, per attuare quello che è stato il primo protocollo. Siamo pronti a chiuderci in ritiro permanente nella famosa bolla, tutti, anche i collaboratori, siamo preparati anche a stare due mesi, in questo senso abbiamo già organizzato tutto”.

In caso di ripresa e dunque del ritiro permanente la struttura che potrebbe ospitare i giallorossi dovrebbe essere l’Acaya:

“Acaya come altre due strutture sono pronte ad ospitarci compatibilmente con le problematiche delle strutture. Sono strutture che ci ospitano. Preferiremmo Acaya perché abbiamo anche il campo e potremmo attuare il protocollo più facilmente”.

Quando si parla del Lecce, dall’avvento della gestione salentina, non si può fare a meno di parlare dell’importanza del gruppo, un grande gruppo:

“Il grande gruppo di quest’anno si è aiutato molto in questi due mesi, i ragazzi sono stati sempre in contatto tra di loro e hanno confermato di essere un grande gruppo. Il segreto per arrivare a questi grandi gruppi? Siamo in tanti a lavorare intorno al gruppo, allo staff, per mettere nelle condizioni i calciatori di stare bene e parlo di tutti i collaboratori che lavorano in società che al campo non vediamo oltre a quelli che quotidianamente sono sul campo, ormai più o meno volti conosciuti. È stato assemblato un grande gruppo pronto a forgiare il tesoretto del club, rappresentato dal gruppo staff e giocatori”.

M.C.