Fase 2, Boccia: “Dal 18 maggio aperture differenziate. Domani linee guida”

BARI – Mentre il premier Conte assicura che sarà un’estate di vacanza e non di quarantena, per l’immediato arriva il sì alle aperture differenziate dal 18 maggio. La conferma arriva dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia dopo le anticipazioni, ma anche le molte incertezze, dei giorni scorsi. Dal 18 ha chiarito Boccia potranno riaprire gran parte delle attività economiche.

Lunedì il premier Conte avrà un confronto con i presidenti di Regione ai quali saranno fornite le linee guida studiate dal Comitato scientifico su proposta dell’Inail per riaperture in sicurezza.

Boccia ha confermato la convocazione del tavolo di confronto sulle ripartenze differenziate al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.

“Comprendo perfettamente – ha detto il ministro Boccia – l’esigenza delle Regioni di avere un quadro che consenta loro di avviare le riaperture differenziate e condivido la loro esigenza di averlo in tempi brevi”. Le Regioni da tempo hanno iniziato il pressing sul governo per avere il via libera alle aperture differenziate e soprattutto delle linee guida per tutelare lavoratori e cittadini. Linee guida sulla cui base – ha detto ancora Boccia – “eventuali ordinanze regionali, emesse prima delle nuove misure, dovranno essere riformulate, a tutela della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro”. “Tuttavia – ha aggiunto – è utile già discutere con le Regioni le modalità di apertura o restrizione delle attività legate all’andamento dell’epidemia secondo il monitoraggio avviato dal ministro della Salute”.

Saranno inoltre pubblicati settimanalmente dal Ministro della Salute i dati sul grado di rischio di ogni regione, così che ogni cittadino possa conoscere la reale situazione aggiornata.

La Puglia ha anticipato il servizio asporto per bar e ristoranti, la pratica degli sport all’aperto e individuali, l’addestramento dei cani e l’apertura di parrucchieri ed estetisti. Questi ultimi, ha detto Emiliano, “riapriranno anche senza linee guida dell’Inail”.