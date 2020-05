Turismo, manuale dei rettori e tavoli tematici per ripartire

BARI- Dalla prossima settimana, si terranno tavoli tematici per mettere a punto la ripartenza delle attività turistiche e culturali, compresi lidi e feste patronali, sulla base del manuale della sicurezza messo a punto dai docenti di tutte le università pugliesi e consegnato ieri dai rettori al presidente Michele Emiliano.

E’ quanto emerge dal confronto a distanza che si è svolto questo pomeriggio con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati del settore con l’assessore al ramo Loredana Capone e Pier Luigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force per l’emergenza. Sono stati raccolti spunti per la stesura delle ordinanze che dovranno essere emanate, per l’adozione di protocolli operativi regionali, in attesa che arrivino quelli nazionali.

Hanno partecipato all’incontro circa una quarantina di rappresentanti delle associazioni di categoria tra le quali Assoturismo Confesercenti, Legacoop, Federbalneari, Silb, Movimento Impresa Puglia, Federalberghi, Confindustria, Confartigianato, Cna, FIBA, sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. E poi ancora rappresentanti dell’Università di Lecce, dell’Università di Bari, della Facoltà di Medicina, del Policlinico di Bari, del Politecnico, dell’Anci, dell’Agis, di Apulia Film Commission, del Teatro Pubblico Pugliese, dell’Associazione regionale Comitati feste patronali.