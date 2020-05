Covid: 30 casi e zero morti in Puglia, 4 positivi nel Salento ma contagi solo a Brindisi

BARI- Il Salento continua a respirare anche in questo primo fine settimana della fase due. Zero i nuovi contagi nel Leccese e nel Tarantino, quattro quelli di Brindisi. Ma in tutta la Puglia ne risultano altri 26, concentrati soprattutto a Bari (20), con cinque casi a Foggia e uno nella Bat. In totale, dunque, sono 30 a fronte di 1919 test per l’infezione, quasi il triplo rispetto a venerdì ma ciò che conta, come detto più volte, resta l’andamento, che per fortuna è in continua discesa.

In queste ultime ore, inoltre, non sono stati registrati decessi, che restano a quota 443, mentre il numero dei guariti sale a 1.114, 34 in più rispetto a ieri.

Sono, dunque, 2.729 i casi attualmente positivi a fronte dei 4.286 registrati da febbraio. Nel Leccese, ne restano 158 a fronte dei 504 contagiati dall’inizio dell’emergenza. Tre sono ancora in terapia intensiva. A soffrire maggiormente è la provincia di Bari, con 1391 positivi totali, seguita da Foggia che ne ha contati 1108, da Brindisi con 604. In coda, dopo Lecce, anche la Bat (381) e Taranto (270).

Tra i contagiati dell’ultima ora c’è anche Ciccio Cosenza, l’ex calciatore del Lecce, adesso all’Alessandria: con un video su Instagram, ha annunciato la sua positività al Coronavirus spiegando che ha fatto il tampone di sua spontanea volontà.

Tra i nuovi guariti, invece, ci sono anche sei brindisini: i ricoveri al Perrino, infatti, sono scesi in un giorno da 21 a 15, di cui solo uno in rianimazione. Numeri molto più sostenibili, dunque, tanto che, dopo due mesi di attività, la Asl ha disposto la chiusura della Medicina interna come reparto Covid. Dei sette pazienti ancora ricoverati lì, quattro sono stati trasferiti nei centri post Covid di Ceglie Messapica e Fasano, in attesa di guarigione completa, e tre nel reparto di Malattie infettive, dove al momento ne restano 12, oltre ai due in pneumologia. Per due di questi tre pazienti, in caso di necessità, potrebbe partire la terapia sperimentale con plasma iperimmune, dopo l’approvazione del Comitato Etico.

Come annunciato dal primario Pietro Gatti, nella prossima settimana il reparto di Medicina interna del Perrino riprenderà a funzionare per la diagnosi e la cura delle patologie di sempre.