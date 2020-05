Puglia, regione a rischio per un ritorno alla fase 1

BARI- Da un’analisi nazionale il rapporto di contagio della Puglia è dello 0.78, secondo dato per pericolosità ad un retrofont e nuovo blocco

Essere alla fase due non è garanzia di uscita se il rapporto della forza di contagio non scende. L’indice R0 indica la possibilità che un portatore possa contaminare altri soggetti. Mentre in Lombardia detto indice è pari allo 0.53, nella nostra Regione questo dato è allo 0.78 troppo vicino all’1 che porterebbe il Governo ad eliminare tutte le decisioni scaturite dalle Fase 2. Peggio della nostra regione solo il Molise con uno 0.84 e subito dopo noi il Piemonte con lo 0.75. Rapporto più basso d’Italia quello dell’Umbria con lo 0.19 e secondo in positivo, rispetto al rischio contagio, la Basilicata con lo 0.35.

Per gli scienziati la possibilità che si torni alla fase 1, Puglia bloccata ed in Zona Rossa, accresce visto la disinvoltura in molte parti della Regione di uscire quasi liberamente, pur se con la mascherina, per fare passeggiate al mare, spesa in altri comuni, code in uffici pubblici senza rispetto delle distanze ed ogni atteggiamento che si sta assumendo da lunedì 4. Anche per questo motivo le forze dell’ordine stanno valutando a tornare ad un controllo più rigido ed iniziare a sanzionare chi in giro senza motivo reale se non per lavoro, motivi sanitari e motivi di urgenza. Casi che non contemplano, logicamente, passeggiate in coppia come se il virus non esistesse, recarsi al mare se non si risiede nel raggio di 200 mt ed ogni atteggiamento diverso da quello della fase 1 nella quale fase non era certo possibile, ad esempio, ordinare un caffè ma rimanere, magari in compagni, a sorseggiarlo fuori al bar. Tutti questi atteggiamenti, seppur possano apparire non gravi, non limerebbero il rischio contagio riportando il nostro alto rapporto dallo 9.78 a quell’1 che ci condannerebbe ad una zona rossa, per nuovi ammalati, ed alla certezza di non poter sperare di vivere più serenamente le ferie estive