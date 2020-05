Lecce: anche la Regione autorizza gli allenamenti al Via del Mare

LECCE – Con una circolare del VIMINALE inviata il 3 maggio ai prefetti era giunta l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di allenamento individuale per gli atleti di sport di squadra, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Regolamento valido dal 4 al 17 maggio.

Subito dopo l’unione sportiva Lecce ha aperto le porte dello stadio e già da ieri i giallorossi, in modo facoltativo e individuale, si allenano in gruppi sul terreno di gioco del VIA DEL MARE.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, aveva inviato antecedentemente alla decisione del Viminale, una richiesta alla Regione Puglia: la risposta è arrivata oggi. E dunque anche il presidente Michele Emiliano, ricalcando quella che è stata le decisione del Viminale, ha autorizzato gli allenamenti individuali all’interno dello stadio comunale leccese.

Nella struttura, così come si legge nella comunicazione della Regione Puglia, sarà autorizzato l’ingresso ai calciatori e soltanto ad un medico, un preparatore ed un fisioterapista.

Nulla di nuovo dunque, mentre i calciatori del Lecce continuano ad usufruire dello stadio per allenarsi (leggi qui).