Fase 2: si ripopolano le marine. Ma la spiaggia è off limits

LECCE- Le domande, in realtà, sono loro a farle a noi: se vado a correre in riva al mare, e indosso il costume, vale lo stesso? Il nuoto posso praticarlo al mare come attività sportiva? E ancora: nella casa al mare ci posso portare mia moglie per le pulizie domestiche? Anche se la confusione è ancora tanta, gradualmente a partire da questo lunedì le marine leccesi sono tornate a ripopolarsi dei cosìdetti residenti stagionali. Attenzione però: la seconda abitazione può essere raggiunta solo individualmente per lavori di manutenzione, si diceva, e senza rimanervi per una o più notti. Le marine possono essere anche raggiunte dagli sportivi, purché sia l’attività fisica l’unico reale motivo dello spostamento.

In mattinata abbiamo fatto tappa a Frigole e a San Cataldo. Nella prima marina lunedì il movimento c’è stato e come: l’entusiasmo legato al primo giorno della famigerata fase 2 ha sortito il suo effetto che, a dire di baristi e residenti, è durato però ben poco. “La gente -spiegano- è molto confusa e ha ancora paura”.

A San Cataldo, invece, anche questo martedì il movimento c’è. Ci sono i ciclisti che percorrono il litorale e c’è chi ha avviato i primi lavoretti di restyling nella casa al mare. Uomini prevalentemente, dacché, si diceva, si può raggiungere la seconda abitazione (al mare o in campagna) solo individualmente. Per le pulizie, compito da sempre affidato alle donne di casa (lo dicono i mariti), si dovrà ancora attendere.

La spiaggia, intanto, resta off limits e per chi nelle marine ci vive tutto l’anno il rammarico è doppio: la tentazione è a pochi passi ogni giorno. Chi ha ceduto, però, ha pagato lo strappo alla regola a caro prezzo, incassando una multa da 400 euro.

E. FIO