L’ultimo abbraccio al Presidente di Colacem Giovanni Colaiacovo

GALATINA- Giovanni Colaiacovo, Presidente di Colacem S.p.A. è venuto a mancare all’età di 85 anni. Insieme ai suo fratelli Pasquale, Franco e Carlo ha costruito negli anni un Gruppo attivo nel settore del cemento in Italia e in altri paesi del mondo (Tunisia, Repubblica Dominicana, Albania, Haiti, Spagna, Giamaica), del calcestruzzo in Italia e poi ancora nei trasporti, nelle strutture alberghiere e turistiche, nell’editoria televisiva, nel brokeraggio assicurativo, nello sport con l’autodromo di Misano Adriatico. I collaboratori lo ricordano come il “Presidente” gentile e disponibile con tutti, a prescindere dal ruolo ricoperto: “Eravamo la sua famiglia. Il lavoro e l’impegno erano i suoi fondamentali valori, interpretati con etica e responsabilità”.