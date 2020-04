A Gallipoli, il lucchetto simbolo degli innamorati diventa “simbolo dei disperati”

GALLIPOLI- Se qualche anno fa i lucchetti servivano per sigillare l’amore eterno delle coppie innamorate, ora sono diventati il simbolo della disperazione. Accade a Gallipoli dove l’ Associazione Commercianti e imprenditori del posto ha compilato 74 lucchetti, così quante sono state le adesioni, a cui in queste ore se ne aggiungeranno altri. Tutti poi saranno posizionati domattina davanti al Comune di Gallipoli in simbolo di protesta e per far comprendere una volta per tutte la loro disperazione per esser stati lasciati soli dinanzi a un’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’intera economia.