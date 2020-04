Crac agriturismo, speranza di salvataggio con gli “Agribond”

BARI- Li hanno ribattezzati “agribond” e sono lo strumento attraverso il quale si prova a sostenere uno dei comparti più fiaccati dalla crisi economica conseguente a quella sanitaria, quello agrituristico. Ideati da Terranostra Puglia e Campagna Amica di Coldiretti Puglia, prevedono di poter pagare subito una vacanza, di cui usufruire alla riapertura dal lockdown, scegliendo già ora menù e stanze a prezzi di favore. Il valore di ciascun AgriBond è deciso dai singoli agriturismi, consultabili sul sito di Campagna Amica e dall’app sui cellulari, e il voucher sarà utilizzabile entro il 30 dicembre 2020, con la possibilità di trasformarlo in prodotti o di restituirlo.

Si confida nella ripresa, a fronte di un tracollo che in questo inizio di primavera conta mancate entrate per 300 milioni di euro. “Con un numero contenuto di posti letto e a tavola, e ampi spazi all’aperto – sottolinea il presidente di Terranostra Puglia, Filippo De Miccolis – gli agriturismi sono forse i luoghi fuori casa dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza”.