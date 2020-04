Cala ancora il trend dei contagi: 1,4%. 31 nuovi casi in Puglia, di cui 11 nel Salento. 8 decessi

LECCE- Il bollettino regionale del 25 aprile è ancora più incoraggiante degli ultimi due che lo hanno preceduto, fotografando una percentuale di contagi ferma al 2%. Nel giorno della liberazione il trend cala ulteriormente ed è pari all’1,4%: a fronte di 2.156 tamponi effettuati, sono risultati positivi al Covid 31 soggetti in tutta la Puglia, di cui 11 nelle tre province salentine.

L’andamento della curva lascia intravedere la luce. Ma attenzione: il monito resta quello di sempre. Abbassare la guardia adesso potrebbe vanificare tutti gli sforzi e i sacrifici.

I 31 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono così distribuiti: 6 nel Barese (dove il totale dei positivi sale a 1.274 ed è il più alto della regione); 9 nella seconda zona più bersagliata dal virus, ossia il Foggiano (qui i casi salgono a 978); 4 nel Brindisino, terza zona a soffrire di più (qui il totale passa a 542 casi); 4 nel Leccese (dove i positivi sono 470); 4 anche nella Bat (per un totale di 365 casi); nessun nuovo caso, invece, nel Tarantino che, con i suoi 253 soggetti positivi resta la provincia meno colpita. Un nuovo caso riguarda, invece, un residente fuori regione.

Sono stati registrati poi 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 nel Brindisino, 1 nella Bat, 4 in provincia Foggia. Assente in quest’ultimo report un decesso avvenuto nella notte al Perrino di Brindisi: si tratta di una 93enne di Torchiarolo. Di fatto l‘unico decesso riportato in provincia di Brindisi dovrebbe riferirsi ad un’anziana ospite della residenza “Il focolare“: una 89enne morta ieri in ospedale, lì dove era stata trasferita all’aggravarsi delle sue condizioni. Nella struttura, che conta più di 100 contagi e sulla quale la Procura intende fare chiarezza, sono ad oggi tre gli anziani ospiti deceduti.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 54.628 test in tutta la Regione dove, ad oggi, sono 2.919 i casi positivi: il 76% (ossia la stragrande maggioranza) è in isolamento domicilare, mentre il 2% è in terapia intensiva.

Rispetto al precedente bollettino, si registrano poi 7 nuove guarigioni: il totale sale così a 602.