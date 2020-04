Lapadula, il bomber pianista innamorato di Lecce

LECCE – Gianluca Lapadula una delle sorprese più piacevoli per il Lecce targato serie A, ha dialogato con Dario Sanghez dell’ufficio stampa della società di Via Col. Costadura nell’angolo Instagram “siamo sempre con voi”.

In questo periodo di distanziamento sociale si sta dedicando molto alla famiglia, alle sue bimbe, e oltre ad allenarsi si diletta al pianoforte, passione ereditata dal padre Gianfranco:

“È piacevole stare a casa con la famiglia, oltre al tapis roulant suono il piano e sto avvicinando anche le bimbe a questa passione; ho sempre seguito mio padre e mi piace molto Billi Joel. Amo allenarmi col sorriso la domenica però mi isolo con la musica, è un giorno a parte, e mi piace trovare le motivazioni in questo modo”.

Arrivato a Lecce in estate in prestito con opzione, l’attaccante 30enne di Torino si racconta un po’ e poi parla dei gol segnati e di quello stop dopo la serie positiva; ne ha segnati 7 in totale in campionato contro Sampdoria, Sassuolo, Lazio, Cagliari, Torino e la doppietta al Napoli ed una doppietta in Coppa Italia all’esordio contro la Salernitana:

“Ho iniziato in porta, poi ho fatto il centrocampista, a 14 anni ho iniziato a fare il trequartista e l’anno che mi ha consacrato punta è in C 2. Lecce è stata la mia prima scelta. Mi è dispiaciuto per quello stop, dopo la partita con la Lazio, poi il gol annullato in Coppa a Ferrara, tutto sembrava andare male, dopo però grazie al gruppo ho ritrovato la mia serenità”.

Si è innamorato subito di Lecce ed è contentissimo della sua scelta:

“è stato un amore a prima vista, conoscevo già la Puglia, ma Lecce mi ha stregato, il tifo, la città, centro storico, sono contentissimo… ed i pasticciotti mamma mia… dopo la partita amo coccolarmi col cibo”.

Anche in cucina si diletta e ama cucinare soprattutto gli arrosticcini ma è cosciente che bisogna mantenersi in linea e allenarsi per farsi trovare pronto per la ripresa della preparazione:

“Una situazione particolare questa perché riflettendoci quando partiamo in ritiro per l’estate arriviamo da un mese che non siamo stati a casa… sarà molto diverso riprendere, gli ultimi giorni prima del ritiro faranno la differenza”.

Poi scherza con mister Liverani e Saponara che scrivono in diretta ed infine saluta tutti augurandosi una situazione che ai tifosi può soltanto fare piacere:

“Ringrazio tutti per l’affetto, non vedo l’ora di rivedere lo stadio pieno di tifosi a cantare ed abbracciare i miei compagni come prima… perché è di vitale importanza per il mondo, mi auguro che accada il prima possibile”.

