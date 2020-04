Restate a casa: un motto, una sfida. Inadeguata un’abitazione su due

LECCE – Nonostante la fotografia sia migliore rispetto ad altre regioni, resta un nodo: molti i pugliesi costretti in abitazioni non adeguate ad affrontare la situazione attuale. Nello specifico uno su due.

L’analisi condotta da “Abitare Co”, società di intermediazione del settore immobiliare, individua nel Foggiano la zona dove il disagio è più marcato. In generale, però, in tutta la Puglia più di un quarto delle abitazioni (il 27,1%) è al di sotto degli 80 mq. Il 10,4% non raggiunge i 60 mq. Valori, comunque, migliori rispetto a tante altre regioni. Ad avere la peggio, su questo fronte, è Foggia si diceva. Va molto meglio, invece, a Brindisi, ancor di più a Taranto e meglio ancora a Lecce (dove le case sovraffollate inferiori agli 80 metri quadri sono pari al 9,5%).

In tutta la regione 1.072.800 persone vivono in una condizione di sovraffollamento abitativo, 489.800 con problemi strutturali o problemi di umidità e sono tante le case senza i servizi essenziali come acqua potabile e acqua calda. L’8,5% delle famiglie non ha balconi, terrazzi e giardini.

In media le famiglie pugliesi hanno a disposizione una superficie di 114,5 mq[1] (la media nazionale è di 117 mq). Tra le 12 grandi città sono i milanesi ad avere la minore superficie media (88 mq), seguiti dai torinesi (91 mq) e dai bolognesi (96 mq), mentre a Bari è di 108 mq.

E i nuclei numerosi? Quasi una su due (18,7%) delle abitazioni pugliesi occupate da più di 4 persone è inferiore a 80 mq, ma con un’incidenza che arriva al 25,1% nella provincia di Foggia. La media nazionale è del 20,7%.

Ultimo aspetto che in questo periodo ha un ruolo importante per le famiglie, consentendo di avere un contatto con l’esterno, riguarda la presenza di balconi, terrazzi e giardini di proprietà. Se la maggior parte sono senza dubbio “fortunati”, nel 2019 c’era comunque l’8,5%, pari a 136.000 famiglie, che non disponeva di questi “benefit”.

