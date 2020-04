Covid, +21 casi e 4 decessi nel Salento. Lopalco: “Curva del contagio in discesa”

BARI- In questo momento, la curva del contagio in Puglia è in fase di discesa. Lo dimostra il grafico che segue, con un andamento che non lascia spazio a ulteriori dubbi e che fa ben sperare, anche a fronte dei numeri dell’ultimo bollettino regionale, che registra 108 nuovi casi Covid in Puglia, 21 nelle province salentine. Nuovi contagi che, però, “non sono tutti avvenuti nelle ultime 24 ore”. A spiegarlo è il responsabile del coordinamento emergenze pandemiche della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco. Proprio per far comprendere meglio l’andamento, da adesso, in pratica, i dati verranno presentati anche per data di prelievo del tampone.

Questo serve a far comprendere che i nuovi 108 casi riportati nel bollettino potrebbero “sembrare un dato preoccupante rispetto ai numeri dei giorni precedenti” ma in realtà non lo sono, perché, appunto, non si sono verificati in una sola giornata bensì in un periodo più lungo, per quanto caricati in queste ore nel sistema che li registra. Vanno quindi ‘spalmati’ nei giorni precedenti a ieri. “Per interpretare questo dato – continua Lopalco – dobbiamo chiarire che non c’è un aumento di casi riferiti a un solo giorno, ma è una normale fluttuazione statistica”.

Gli ultimi tamponi inseriti sono stati dunque 2.358 e, come detto, ne sono risultati positivi 108: 9 riguardano la provincia di Lecce, dove si giunge a 461 contagi totali; 7 Brindisi, dove si arriva a quota 512, e 5 Taranto, che fortunatamente si ferma a 249. Continua a registrare numeri significativi Bari, che con +28 positivi arriva a 1.188, così come Foggia, che con +37 tocca i 933 positivi. La Bat conta 20 casi in più per complessivi 358. Attualmente, sono 2.874 le persone positive, il 71 per cento delle quali curata a domicilio, il 26 per cento in ospedale e il 3 per cento è in terapia intensiva.

I guariti sono 494, mentre i morti 362. Nelle ultime ore sono stati 11 i nuovi decessi. Tra questi, due nel Leccese, uno nel Tarantino, uno nel Brindisino, oltre a 4 nel Barese e tre nel Foggiano. Questo l’andamento dei decessi: