Arriva nel Salento il Campionato Italiano Medici 2020

LECCE- Con un comunicato ufficiale, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Medici Calcio ha designato il Salento come sede del XVIII Campionato Italiano in programma nella settimana dal 29/08 al 05/09/2020. Ovviamente lo svolgimento dell’evento, inzialmente previsto in Sicilia, sarà subordinato alla piena risoluzione dell’emergenza Coronavirus, come tiene a sottolineare il Dr. Domenico Rocco, responsabile della squadra calcio dei medici salentini e vice-presidente della neonata ASD “Medicincampo Lecce”. “Sarà veramente bello potere disputare questa importante manifestazione nella nostra terra una volta superato questo momento drammatico” ha dichiarato il Presidente dell’ASD, Dr. Giuseppe Palaia “così da dare un po’ di gioia anche a noi Medici”.

Sarà anche un’occasione di arricchimento scientifico per i Colleghi che parteciperanno, dato che collegato al Campionato è previsto, come è tradizione della nostra Associazione, un Convegno con ECM che quest’anno verterà proprio sul COVID19.