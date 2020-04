Buoni Spesa: a Lecce superate le 2mila richieste. Pronti per la seconda tranche

LECCE – Buoni spesa, a Lecce ad oggi oltre 2mila le richieste, saranno smaltite entro la settimana. A maggio la seconda tornata: anche le famiglie già beneficiarie potranno rifarne richiesta.

Più di 2mila richieste di buoni spesa hanno raggiunto in due settimane Palazzo Carafa che per alcune ore nella giornata di lunedì ha stoppato, momentaneamente, la possibilità di candidarsi a godere dell’agevolazione che garantisce beni di prima necessità a chi, viceversa, non potrebbe permetterseli, non percependo alcun tipo di sussidio. E sono in tanti.

Lunedì l’obiettivo del Comune, che ha poi riaperto le candidature, è stato quello di fare il punto della situazione, volendo smaltire entro fine settimana le ultime pratiche di questa prima tranche di contributo, alla quale seguirà una seconda tornata di erogazione a maggio.

Entrambe sono coperte dalle risorse stanziate dal Governo, pari a 566mila euro, integrate poi con quelle che la Regione Puglia ha assegnato ai Comuni, pari 229mila euro.

Giorno dopo giorno, si diceva, grazie all’impegno dei volontari della Protezione civile, sono circa 2mila i buoni spesa già consegnati a domicilio alle famiglie. Il settore welfare del Comune, tramite l’assessore al ramo Silvia Miglietta, rassicura di dare ampia comunicazione per la consegna della seconda tranche di buoni tra pochi giorni. Qual è il passaggio importante da comunicare alle famiglie? I nuclei che, ad oggi, hanno già goduto dei buoni, trascorsi 30 giorni dalla prima richiesta, potranno a maggio ripresentarla nuovamente.

Come sempre i moduli di richiesta dovranno essere inviati al Comune. I cittadini hanno poi a disposizione due numeri verdi utili a ricevere tutte le informazioni e l’assistenza degli operatori di Transcom nella compilazione e nella trasmissione dei documenti necessari per vanzare la candidatura.

In media i buoni spesa erogati per ogni nucleo si aggirano intorno ai 200 euro circa.

L’auspicio, a fronte del numero elevato di richieste che hanno raggiunto tutti i Comuni salentini, è che il Governo stanzi ulteriori fondi, che consentano alle amministrazioni di far fronte al disagio sociale che, in emergenza più che mai, si è rivelato essere dilagante.