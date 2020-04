Brindisi, ponte a rischio? Per i tecnici solo una crepa nell’asfalto

BRINDISI – Preoccupazione, a Brindisi, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di evidenti crepe sul ponte che collega i quartieri Sant’Elia e Santa Chiara. L’allarme è immediatamente scattato, per il timore nel ricordo del crollo del ponte Morandi di Genova e di quello di Albiano, in Toscana. In mattinata il sindaco Riccarso Rossi ha inviato dei tecnici comunali dell’ufficio Lavori Pubblici per un sopralluogo sul ponte in viale Palmiro Togliatti. “Non ci sono cedimenti strutturali ma si è creato un avvallamento nell’asfalto -ha fatto sapere- È stato accertato un cedimento dell’asfalto in corrispondenza dello spazio tra le due spalle dei due ponti. Questa zona, tra le due spalle, è riempita con una soletta in cemento che si sta riportando in quota. È stato verificato anche che le strutture dei ponti non sono interessate. Si sta intervenendo per risolvere l’avvallamento nell’asfalto”.