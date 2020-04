Covid torna a preoccupare: +38 casi nel Salento, ancora male Brindisi

BARI- Dal 3,2 di tre giorni fa, dato che aveva fatto ben sperare, al 5,5 di oggi: in Puglia, per il secondo giorno consecutivo torna a salire il tasso di positivi al Covid rispetto ai tamponi processati. Significa che la discesa è lenta, molto lenta, più del previsto e che, a queste condizioni, parlare di fase due diventa decisamente più complicato.

Il paragone con le altre regioni del Sud che possono fungere da metro di confronto, per popolazione e volume di tamponi effettuati in totale e giornalmente, restituisce una verità: in Puglia c’è una accelerazione maggiore del virus. +120 casi qui, a fronte dei 41 in Campania e dei 45 in Sicilia. Nel fine settimana (da venerdì a domenica), 271 nuovi contagi qui, mentre nella vicina Campania se ne contano 142 e in Sicilia 138.

Sui 2175 test effettuati in giornata, come detto, nella nostra regione sono 120 quelli risultati positivi. Di questi, 38 sono nelle province salentine, dove continua l’affanno soprattutto per Brindisi, che anche in questa domenica vede +27 contagiati, per un totale di 485 casi. Non è dato sapere se questi ulteriori contagi ricomprendano ancora i 102 della casa di riposo Il Focolare (spalmati nella comunicazione tra più bollettini) o se invece siano la spia di un nuovo focolaio importante. La confusione sui numeri, a tal proposito, è seria. Nelle rsa, la Asl di Brindisi sta effettuando una indagine epidemiologica con tamponi a tappeto: 240 quelli eseguiti nel fine settimana, che si aggiungono ai 560 già effettuati. I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni. Finora, soltanto un nuovo tampone è risultato positivo nelle altre strutture, mentre nel Focolare, come detto, sono 102 tra ospiti ed operatori. È la Asl a gestire direttamente la situazione della residenza dal punto di vista sanitario e la notte scorsa si è reso necessario il ricovero di un’altra anziana al Perrino, dove, come fa sapere la Asl, sono al momento 42 i pazienti Covid, di cui quattro in terapia intensiva.

Ciò che è certo è che Brindisi è davanti anche a Lecce, dove si contano altri otto casi, per complessivi 451. Qui, l’ultimo comune colpito è stato Alessano.

A Taranto la morsa del virus è stata meno violenta: +3 positivi in giornata, 242 in totale, la provincia meno esposta di tutta la regione, che invece soffre soprattutto nei territori più settentrionali. Un terzo di tutti i contagi, infatti, è nel Barese, che gli ulteriori 35 casi raggiunge quota 1.110. Poi c’è la Capitanata: altri 30 positivi in giornata, per 852 contagi totali. La Bat ha vissuto una forte accelerazione nelle ultime settimane: se in queste ore segna zero, in pochi giorni, però, il suo dato è schizzato a 335. Ci sono altri sedici casi la cui provincia è in corso di attribuzione e sono positivi anche 27 cittadini che hanno residenza fuori regione e si trovano in Puglia.

I numeri del bollettino regionale pomeridiano dicono anche che, dall’inizio dell’emergenza, sono 3.529 i positivi confermati in tutta la regione. Certo, il numero dei guariti continua ad essere promettente, pari a 427, ma ci sono ancora 650 persone ricoverate, di cui 60 in terapia intensiva, e 2136 in isolamento.

E ci sono, soprattutto, 316 deceduti, il dato più alto del Sud Italia. Questa domenica registra ulteriori due decessi, di cui uno a Foggia e uno a Brindisi, dove i morti per Covid sono 34, mentre nel Leccese sono 56. Tra questi ultimi, ci sono anche 14 anziani ospiti della rsa La Fontanella di Soleto, dove gli ultimi due decessi riguardano un uomo e una donna di 84 anni di Soleto, quest’ultima spirata nella giornata di sabato al Dea di Lecce. Nella struttura, a fronte dei quasi novanta anziani presenti il 21 marzo, data del primo caso Covid riscontrato su un’anziana poi deceduta, attualmente sono rimasti 21 ospiti, di cui 4 positivi, due sempre stati negativi e altri 15 guariti negli ultimi giorni. La gestione resta nelle mani della Asl di Lecce.