Covid, anche in Puglia al via i test rapidi in tutte le Asl. Ma con prudenza

BARI – Sì ai test rapidi anche in Puglia. Ma con prudenza. E’ questo in sintesi il contenuto della direttiva che il professor Pierluigi Lopalco e il capo dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, hanno emanato nei giorni scorsi. E che presto sarà integrata con nuove disposizioni.

I test rapidi, ribadiscono, non hanno valore diagnostico. E la prudenza è proprio per questo: non servono cioè, a diagnosticare una infezione da coronavirus in atto, come fa invece il tampone. Ma servono, piuttosto, per una analisi epidemiologica: a capire, cioè, il passaggio effettivo del covid in un territorio, a prescindere dai casi realmente accertati. Ma contanto tutti quelli che, evidentemente, ne sono stati ignari portatori asintomatici.

Del resto, però, farli a tappeto vorrebbe dire farne centinaia di migliaia. “Su 2500 casi – si legge, perché tanti erano quando è stata scritta la direttiva – la quota di soggetti venuti effettivamente a contatto con il virus sarebbe dieci volte quello dei contagiati, quindi 25mila stimando per eccesso. Quindi, in Puglia, lo 0.6% della popolazione. Bisognerebbe fare 100 test per trovarne uno solo positivo”, aggiungono. Per questo motivo non è possibile testare tutta la popolazione, ma qualora si decida di avviare uno screening della popolazione bisogna cominciare dalle categorie a contatto con la gente, per questo più facilmente esposte al virus: operatori sanitari, operatori dei servizi essenziali e forze dell’ordine, operatori a contatto con pubblico (cassieri, impiegati di sportello).

Al momento, dunque, i sindaci daccordo con le Asl devono organizzare i test, prescrivibili dai medici, e in caso di soggetto risultato positivo, sottoporlo al tampone.

Intanto, però, la Regione sta anche procedendo all’acquisto dei test per dotare le Asl dei kit necessari. Quando, quanti e a quante persone saranno somministrati dipenderà dalla reperibilità sul mercato dei kit e dall’entità delle strutture su ogni territorio. Indicazioni più precise arriveranno nei prossimi giorni dal professor Lopalco. Nel frattempo, però, la direttiva emanata nei giorni scorsi è sufficiente per procedere autonomamente: come fatto dall’immunologo Mauro Minelli che, tramite l’associazione che ha contribuito a fondare e grazie alle donazioni, ha regalato centinaia di test ai Comuni. O come sta facendo in questi giorni la Asl di Lecce avviando una gara per l’acquisto di un quantitativo dei test sufficiente per somministrarli, come sta avvenendo, a personale dipendente e pazienti. In attesa, appunto, di ulteriori direttive nazionali e regionali che chiariscano quanto questo strumento possa essere esteso al resto della popolazione.