Emergenza Rsa, anche dalla Marina Militare di Brindisi e Taranto rinforzi in Liguria

BARI – Anche da Brindisi e Taranto, partiranno infermieri della Marina Militare, in aiuto alle rsa della Liguria. Nove in tutto gli infermieri in partenza.

Gli infermieri, provenienti anche dalle strutture sanitarie della Marina Militare di Brindisi e Taranto, oltre che da La Spezia, saranno dislocati nelle varie strutture della Liguria sulla base delle necessità e prenderanno servizio a supporto del personale delle case di riposo per i prossimi 30 giorni. Gli operatori sanitari saranno ospitati presso una strittura alberghiera di Sanremo. La situazione della Asl1 della Liguria, è la più grave di tutta la regione.