Covid, ora le guarigioni superano i decessi. Nel Salento +27 casi, zero a Lecce

BARI- Da oggi le guarigioni, 277, in Puglia superano i decessi, 260. Se ne contano, infatti, 28 in più rispetto a ieri. È la buona notizia che consegna il bollettino regionale pomeridiano sull’emergenza Covid.

Nel Salento si registrano 27 nuovi casi, di cui 24 nel Brindisino, dove l’incidenza resta alta, e tre a Taranto, dove salgono le positività in particolare a Manduria, che rientra così nella fascia 11-20. Zero i nuovi contagi riportati per Lecce ma è plausibile ritenere – come già accaduto un’altra volta – che i relativi tamponi non siano stati processati in giornata, per cui i risultati saranno accorpati al dato di domani.

Sono stati registrati oggi 1510 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 85 casi, così suddivisi:

8 nella Provincia di Bari;

36 nella Provincia Bat;

24 nella Provincia di Brindisi;

15 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce;

3 nella Provincia di Taranto;

(1 caso di cittadino fuori regione non attribuito ieri è stato attribuito oggi)

Sono stati registrati oggi 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia Taranto, 1 fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 30.973 test.

Sono 277 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.989 così divisi:

921 nella Provincia di Bari;

296 nella Provincia di Bat;

358 nella Provincia di Brindisi;

739 nella Provincia di Foggia;

418 nella Provincia di Lecce;

221 nella Provincia di Taranto;

24 attribuiti a residenti fuori regione;

12 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.